Attualità Esteri IN EVIDENZA Video

La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale

Di

Apr 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale. È questo il messaggio emerso dall’evento “Constanta–Bucharest Inland Port Corridor: The Future of Logistics & Customs in Romania”, organizzato dalla Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania e da Confindustria Romania e ospitato nel Centro Logistico EUROCCOPER, dove istituzioni italiane e romene, insieme a 80 imprese multinazionali, hanno delineato una strategia destinata a ridisegnare il sistema dei trasporti e delle dogane nel Paese.
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Gli incidenti sul lavoro una piaga che non accenna a sanarsi”

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella visita lo stabilimento Piaggio di Pontedera

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Canada, Bocchi (ICE) “Cresce import prodotti italiani, agrifood protagonista”

Apr 30, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Gli incidenti sul lavoro una piaga che non accenna a sanarsi”

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella visita lo stabilimento Piaggio di Pontedera

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Canada, Bocchi (ICE) “Cresce import prodotti italiani, agrifood protagonista”

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood, ambasciatore Cattaneo “In Canada grandi opportunità per l’Italia”

Apr 30, 2026