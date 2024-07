La fotostimolazione per le cellule muscolo-scheletriche

MILANO (ITALPRESS) – Un team di ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Milano e del Politecnico di Milano coordinato da Guglielmo Lanzani, ha dimostrato che le molecole di Ziapin2 sono in grado di controllare l’attività contrattile delle cellule muscolo scheletriche, responsabili della contrazione volontaria dei muscoli, mediante la luce. La molecola Ziapin2 è un fototrasduttore, che assorbe la luce e la trasforma in segnale elettrico, ideato e sintetizzato nel laboratorio coordinato da Chiara Bertarelli, docente presso il Politecnico di Milano. I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Nature Communications Biology, gettano le basi per implementare la tecnica della fotostimolazione abbinata a Ziapin2 come alternativa all’utilizzo degli elettrodi tradizionali per specifici casi e patologie, come illustra Chiara Bertarelli, professoressa di Ingegneria dei materiali e Nanotecnologie del Politecnico di Milano.

