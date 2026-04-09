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La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazio

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Apr 9, 2026

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi nello spazio un nuovo gruppo di satelliti dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.
Si tratta del 21° gruppo di satelliti Internet in orbita terrestre bassa. Il lancio è avvenuto alle 3:38 del mattino (ora di Pechino), a bordo di un razzo vettore Long March-6 modificato. I satelliti sono entrati nell’orbita prevista.

Si è trattata della 637^ missione di volo della serie di razzi vettori Long March.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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