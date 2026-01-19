Attualità IN EVIDENZA Video

Italia-Corea del Sud, Meloni: “Impegno su pace, sicurezza e sfide globali”

Di

Gen 19, 2026


SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae Myung e la Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni si sono incontrati a Seul e hanno espresso la loro volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione in corso, sia a livello bilaterale che nei consessi multilaterali, al fine di contribuire proattivamente al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e di affrontare le sfide globali.

pc/mca3 (fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Cosenza: sequestrata cocaina per 1 milione di euro, 5 arresti

Gen 19, 2026
Salute & Scienza Video

Insonnia: ecco quando è ‘cronica’

Gen 19, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Concorso di chitarra classica di Alessandria: creata la Fondazione ‘Michele Pittaluga’

Gen 19, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Cosenza: sequestrata cocaina per 1 milione di euro, 5 arresti

Gen 19, 2026
Salute & Scienza Video

Insonnia: ecco quando è ‘cronica’

Gen 19, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Concorso di chitarra classica di Alessandria: creata la Fondazione ‘Michele Pittaluga’

Gen 19, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Spagna: scontro tra due treni in Andalusia, 39 morti e 73 feriti

Gen 19, 2026