Milano: incendio in una palazzina, evacuati i condomini

MILANO (ITALPRESS) – Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato in una palazzina di 5 piani in via Luigi Menabrea nel capoluogo lombardo. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del 4° piano interessando in pochissimi minuti anche parte del 5°. Il tetto del condominio è parzialmente collassato. Evacuati i condomini che in quel momento si trovavano nei rispettivi appartamenti. Non risultano per ora persone ferite o intossicatetvi/mca2

(Fonte video: Vigili del Fuoco)

Navigazione articoli