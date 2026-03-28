Attualità Cronaca Video

Milano: incendio in una palazzina, evacuati i condomini

Di

Mar 28, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato in una palazzina di 5 piani in via Luigi Menabrea nel capoluogo lombardo. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del 4° piano interessando in pochissimi minuti anche parte del 5°. Il tetto del condominio è parzialmente collassato. Evacuati i condomini che in quel momento si trovavano nei rispettivi appartamenti. Non risultano per ora persone ferite o intossicatetvi/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

Di

Articoli correlati

Motori Video

Formula Uno: Kimi Antonelli vince Giappone e diventa leader del Mondiale

Mar 29, 2026
Costume & Società Cucina Video

Ricetta: l’insalata di lenticchie

Mar 29, 2026
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: ecco il nuovo francobollo per i 100 anni dell’INPGI

Mar 29, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la riforma della disabilità, la modifica del linguaggio e le agevolazioni del 2026

Mar 29, 2026 Raimondo Bovone
Motori Video

Formula Uno: Kimi Antonelli vince Giappone e diventa leader del Mondiale

Mar 29, 2026
Sport

Basket NBA: 8^ vittoria di fila degli Spurs, i Bucks fuori dalla post-season

Mar 29, 2026
Costume & Società Cucina Video

Ricetta: l’insalata di lenticchie

Mar 29, 2026