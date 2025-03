Auto, immatricolazioni in calo anche a febbraio

ROMA (ITALPRESS) – Anche nel mese di febbraio prosegue la flessione nelle vendite di auto nuove nel Belpaese. Sono state immatricolate 137.922 unità, quasi 9.300 vetture in meno rispetto alle 147.170 del 2024, che aveva però un giorno lavorativo in più, con un calo del 6,3%. Come riportato dall’analisi di Unrae, il primo bimestre del 2025 si è chiuso con 271.638 immatricolazioni, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, ma con un pesante -21,0% rispetto al 2019. Nel secondo mese dell’anno la quota di auto 100% elettriche raggiunge il 5,0%, in crescita rispetto al 3,4% di febbraio 2024 che, però, risentiva dell’attesa dell’avvio degli incentivi, ma in linea con il 5,0% di gennaio. In crescita le vendite di auto ibride plug-in con un 4,5% rispetto al 3,6% di gennaio e al 3,2% di febbraio 2024. Complessivamente, le auto elettrificate raggiungono una quota di mercato del 9,5%. A Febbraio si evidenzia una flessione dei privati; mentre anche le autoimmatricolazioni cedono in volume e in quota. Recupera, invece, il noleggio a lungo termine; mentre quello a breve termine cede oltre il 17% delle immatricolazioni. Tra le alimentazioni il motore a benzina cede 4,6 punti, il diesel perde altri 5,1 punti, mentre il Gpl – seppur in calo in volume – recupera 0,2 punti, portandosi al 9,9%. Il metano non immatricola autovetture nel mese e nel bimestre.

tvi/mrv

