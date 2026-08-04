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Illumina rigenera un’area di Trapani segnata dallo spaccio

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Ago 4, 2026


TRAPANI (ITALPRESS) – Da simbolo di degrado a spazio di comunità. A Trapani è stato inaugurato Illumina, il primo progetto del suo genere nel Sud Italia, in un’area che in passato era stata indicata da un’indagine giudiziaria come una consolidata piazza di spaccio. Oggi quello stesso spazio ha cambiato volto. Dove prima c’erano degrado e illegalità, oggi risuonano i palloni che rimbalzano sul parquet, gli applausi per le evoluzioni di freestyle, l’energia del calisthenics e soprattutto le risate dei tanti bambini del quartiere. Trapani aggiunge una nuova luce alla mappa di Sport Illumina, il progetto ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani che sta trasformando spazi urbani in luoghi di incontro, crescita e opportunità, dimostrando che lo sport può essere il motore della rigenerazione sociale.

gm/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Sport e Salute)

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