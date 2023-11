Il Piemonte contro l’usura: 1,5 milioni € a fondo perduto per gli indebitati a rischio estorsione

La Regione Piemonte scende in campo contro l’usura erogando 1,5 milioni di euro a fondo perduto direttamente per i soggetti che si trovino in condizioni di sovra-indebitamento e siano quindi esposti all’estorsione della criminalità.

E’ stata approvata all’unanimità la proposta dell’assessore alla Legalità e AntiUsura Maurizio Marrone , per il “Fondo regionale 23-25 per la prevenzione e il contrasto dell’usura e per la solidarietà alle vittime”, istituito presso Finpiemonte S.p.A.

Il provvedimento

Nel concreto la Regione Piemonte stanzia una quota di 348.000 euro per i costi di avvio della procedura, con un contributo a fondo perduto di 1.200 euro a testa.

La seconda quota, 1.152.000 euro , a sostegno del percorso di uscita dal sovra-indebitamento, con un contributo a fondo perduto di 4.000 euro a testa.