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HIV: migliorano cure e qualità di vita, ma sono sfide ancora aperte

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Ott 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Modernizzare i percorsi dell’HIV, dalla prevenzione alla terapia, per intercettare i bisogni ancora non soddisfatti e avvicinarsi agli obiettivi internazionali al 2030. È questo il tema al centro del secondo tavolo di HIV-LAB Lombardia: il progetto – realizzato da CREMS e Summeet nell’ambito della partnership Health Sinergy e con il contributo non condizionante di ViiV Healthcare – si è svolto a Palazzo Pirelli, a Milano con il coinvolgimento di infettivologi, farmacisti ospedalieri, istituzioni, professionisti sanitari, mondo accademico e terzo settore.

f12/fsc/gsl

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