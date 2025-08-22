Attualità Cultura & Eventi Video

Il ministro Giuli: “Bellezza e dialogo arginano la desertificazione culturale”

Ago 22, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – Al Meeting di Rimini quest’anno c’è un padiglione per i 50 anni del Ministero della Cultura, che ospita la “Pala dei cinque Santi”, realizzata da Pietro Vannucci, detto il Perugino.
L’obiettivo è “arginare la desertificazione culturale” con “la bellezza, il dialogo, il confronto e le arti”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli incontrando i giornalisti a margine del Meeting di Rimini.
Il ministro Giuli definisce il Meeting di Rimini “luogo che per eccellenza è la sede di incontro di tante culture diverse, che guardano alla promozione, alla tutela della vita in tutte le sue più belle manifestazioni”.

