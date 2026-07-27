Attualità Economia IN EVIDENZA

Il ministro Giorgetti: “Sconto solo sul gasolio, 17 centesimi fino al 6 agosto”

Di

Lug 27, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Per il decreto legge che abbiamo approvato, ci sono due articoli fondamentali: il primo è quello relativo alle accise. Il provvedimento che deve essere unito insieme al decreto interministeriale a supporto da Mef e Mase, fa sì che, sostanzialmente, si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente per le accise e Iva di 17 centesimi fino al 6 di agosto”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Naturalmente è già previsto un Consiglio dei ministri, il giorno 4 di agosto, che valuterà l’evoluzione della situazione e monitorerà ovviamente la situazione internazionale per i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto. E’ stato inoltre aggiornato e prorogato fino a luglio il contributo in favore degli autotrasportatori e, ovviamente, è previsto anche il credito d’imposta per quanto riguarda l’agricoltura, dove c’è una problematica del tutto particolare che riguarda l’incapienza, cui intendiamo intervenire in corso di conversione. Complessivamente il costo dell’operazione si aggira attorno ai 125 milioni di euro, per quanto riguarda lo sconto delle accise”, ha sottolineato Giorgetti.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Smantellata “officina” della cocaina nell’hinterland romano, 3 arresti

Lug 28, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società Giovani IN EVIDENZA

Bando Piemonte per i giovani: 1,4 milioni di euro per finanziare 22 progetti, di cui 3 in provincia

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

No Tav, Salvini: “In Val di Susa un attacco terroristico”

Lug 27, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Smantellata “officina” della cocaina nell’hinterland romano, 3 arresti

Lug 28, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società Giovani IN EVIDENZA

Bando Piemonte per i giovani: 1,4 milioni di euro per finanziare 22 progetti, di cui 3 in provincia

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

No Tav, Salvini: “In Val di Susa un attacco terroristico”

Lug 27, 2026
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Martedì 28 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 27, 2026 Raimondo Bovone