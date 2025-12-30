Gioielli e orologi rubati rivenduti all’estero, 4 arresti a Milano





MILANO (ITALPRESS) – Quattro misure cautelari per ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio nell’ambito di un’indagine sui furti in abitazione. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato due albanesi di 36 e 52 anni e un peruviano di 60 anni, tutti residenti a Milano. Un italiano di 58 anni è stato invece posto ai domiciliari. I quattro avrebbero gestito il canale di smistamento della refurtiva, composta da gioielli, pietre preziose e orologi di elevato valore, provento di numerosi furti messi a segno nell’area metropolitana milanese e nelle province limitrofe. L’inchiesta, durata circa sei mesi è stata supportata da intercettazioni e servizi di osservazione e si inserisce in un filone investigativo più ampio che aveva già portato all’arresto di cinque albanesi responsabili di una lunga serie di furti in abitazione. In quell’occasione, la Polizia di Stato aveva recuperato refurtiva per un valore stimato di circa un milione di euro.

