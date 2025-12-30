Attualità Cronaca Video

Gioielli e orologi rubati rivenduti all’estero, 4 arresti a Milano

Di

Dic 30, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Quattro misure cautelari per ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio nell’ambito di un’indagine sui furti in abitazione. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato due albanesi di 36 e 52 anni e un peruviano di 60 anni, tutti residenti a Milano. Un italiano di 58 anni è stato invece posto ai domiciliari. I quattro avrebbero gestito il canale di smistamento della refurtiva, composta da gioielli, pietre preziose e orologi di elevato valore, provento di numerosi furti messi a segno nell’area metropolitana milanese e nelle province limitrofe. L’inchiesta, durata circa sei mesi è stata supportata da intercettazioni e servizi di osservazione e si inserisce in un filone investigativo più ampio che aveva già portato all’arresto di cinque albanesi responsabili di una lunga serie di furti in abitazione. In quell’occasione, la Polizia di Stato aveva recuperato refurtiva per un valore stimato di circa un milione di euro.
pc/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Funivia di Macugnaga: evacuate le 94 persone bloccate in quota

Dic 30, 2025
Attualità Cronaca Video

Torino: 6 minorenni ai domiciliari per scontri con la polizia

Dic 30, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Dalla Camera via libera definitivo con 216 sì, la manovra è legge

Dic 30, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Funivia di Macugnaga: evacuate le 94 persone bloccate in quota

Dic 30, 2025
Attualità Cronaca Video

Torino: 6 minorenni ai domiciliari per scontri con la polizia

Dic 30, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Dalla Camera via libera definitivo con 216 sì, la manovra è legge

Dic 30, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: scoperta una fabbrica illegale di botti, 1 arresto

Dic 30, 2025