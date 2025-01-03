Attualità Costume & Società Video

Gianni Letta: “Fede non nascondeva la sua devozione a Berlusconi”

Set 3, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato insieme e facendo il giornalista lo conoscevo bene dal punto di vista umano e professionale. Quando è arrivato a Mediaset era già una celebrità, aveva già avuto successo in Rai, poi le sue vicende umane gli avevano creato il primo intoppo e Berlusconi lo ha salvato e ripescato. Ha segnato la storia dell’informazione di Mediaset con quel suo carattere entusiastico, l’amore per la professione”. Gianni Letta ricorda così Emilio Fede, scomparso all’età di 94 anni: “Non nascondeva la sua faziosità tra virgolette, la sua devozione a Berlusconi, era diventato un mito anche per questo, forse aveva costruito il suo personaggio sul mito di Berlusconi, era un vantaggio reciproco”, ha aggiunto.fsc/mca1

(Fonte video: La Ragione)

