Genova: sequestrati al porto 200.000 accessori di telefonia contraffatti

GENOVA (ITALPRESS) -Attraverso il monitoraggio delle vendite di prodotti di telefonia di noti brand su piattaforme online non ufficiali, i funzionari dei Reparti Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno intercettato e sottoposto a sequestro, presso il porto di Prà, oltre 197.000 accessori elettronici per la telefonia. L’attività ha interessato diverse partite di merce in transito presso i bacini portuali di Genova e rientra in una poderosa campagna volta ad individuare e reprimere potenziali illeciti in materia di contraffazione.

Una scrupolosa attività di analisi ha permesso infatti di selezionare, attraverso l’incrocio delle informazioni di banche dati e dei documenti commerciali presentati, alcuni container provenienti dalla Cina con carico dichiarato “accessori per la telefonia e materiale elettronico” che sono stati sottoposti a controllo mediante svuotamento completo. Durante le visite doganali, tra le merci stivate, sono stati rinvenuti migliaia di prodotti elettronici che riproducevano i modelli registrati di noti marchi del settore che sono risultati essere contraffatti. Denunciate alla Procura della Repubblica per il reato di contraffazione 6 persone, legali rappresentanti delle società importatrici, in relazione ai quali per alcuni è già stata formulata citazione diretta a giudizio.

