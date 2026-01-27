Attualità Cronaca Video

Frana Niscemi, la Regione si occuperà di tutti gli sfollati

Di

Gen 27, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi siamo stati a Niscemi, abbiamo visto una situazione drammatica, ma abbiamo garantito a tutti i cittadini, a quelli sfollati, che avranno una casa. La Regione si occuperà di loro, non li trascurerà affatto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un videomessaggio sui social. “Adesso stiamo definendo i criteri per fissare i primi contributi agli imprenditori danneggiati. A breve uscirà il bando e subito dopo i primi contributi, i primi finanziamenti. Siamo sempre qui sul pezzo per i siciliani”.
mgg/mca2
(Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 28 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 27, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “Forze dell’ICE nelle nostre strade è una fake news”

Gen 27, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Imprese e lavoro: il Fondo Nuove Competenze cresce di 125 milioni di euro

Gen 27, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cucina IN EVIDENZA

Tortona: il ristorante di Anna Ghisolfi entra nella rete ‘Teritoria’ di Alain Ducasse

Gen 28, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Coppa Italia: il Como vince 3-1 a Firenze e passa ai quarti di finale

Gen 28, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 28 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 27, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “Forze dell’ICE nelle nostre strade è una fake news”

Gen 27, 2026