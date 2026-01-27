Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: “Forze dell’ICE nelle nostre strade è una fake news”

Gen 27, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “No, non si vedranno mai e per un semplice motivo: le attività di polizia in Italia, anche quando si avvalgono della collaborazione di altri Paesi, come avviene in occasione di grandi eventi, possono essere realizzate solo dalle nostre forze dell’ordine”. Così al Tg1 il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sulla possibilità che si possano vedere anche in Italia scene come quelle in Usa degli uomini dell’ICE. Alla domanda se è possibile che questi agenti possano andare in giro a occuparsi di migranti e di ordine pubblico, il titolare del Viminale taglia corto: “No, non è possibile e chi sostiene questa ipotesi spaccia una fake news e lo fa per incompetenza o per malafede”. Sulla presenza dell’ICE a Milano-Cortina, Piantedosi dice: “Come facciamo noi italiani con le nostre ambasciate e le nostre scorte all’estero, anche le autorità americane decidono in autonomia. In ogni caso, gli agenti americani di questa agenzia, se presenti, si occuperanno esclusivamente di compiti di analisi del rischio e scambio di informazioni con le forze di polizia italiana, senza essere operativi. Ne abbiamo parlato oggi anche con l’ambasciatore Fertitta”.
