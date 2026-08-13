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Tg Economia – 13/8/2026

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Ago 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– UE incassa 1,4 mld dai beni russi congelati e li destina all’Ucraina
– Turismo, estate da record in Italia
– Nuoro, Cuneo e Fermo le province più artigiane d’Italia
– Carta d’identità, il rinnovo per gli over 70 diventa a vita
sat/azn

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