Attualità Cronaca Video

Foggia: blitz antidroga con 9 arresti e 33 indagati

Di

Gen 23, 2026


FOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Foggia hanno eseguito nuove misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di droga. Le misure riguardano 9 persone, di cui 3 in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Tutti sono indagati per traffico, detenzione e spaccio di cocaina e hashish. Le indagini, durate quasi un anno, hanno ricostruito i canali di approvvigionamento e la rete di distribuzione. La droga veniva acquistata da un referente albanese e poi stoccata in box e consegnata a domicilio agli acquirenti.
Si tratta di un’operazione più ampia che complessivamente ha portato a misure cautelari per 33 persone. Per uno degli indagati è stata anche accertata la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Secondo la Procura, le misure cautelari erano necessarie per tutelare l’indagine e prevenire nuovi reati. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine contro lo spaccio di stupefacenti in città.
gtr/tvi/ia

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Trapani: arresti e sequestri per riciclaggio, droga e corruzione

Gen 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Nocera Inferiore: 3 arresti per droga, armi e ordigni esplosivi

Gen 23, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 23 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 22, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Blitz anti-usura a Reggio Calabria, 6 arresti e 2 sospesi dal pubblico ufficiale

Gen 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Foggia: blitz antidroga con 9 arresti e 33 indagati

Gen 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Trapani: arresti e sequestri per riciclaggio, droga e corruzione

Gen 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Nocera Inferiore: 3 arresti per droga, armi e ordigni esplosivi

Gen 23, 2026