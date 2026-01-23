Reggio Calabria: blitz anti-usura, 6 arresti e 2 sospensioni da pubblico ufficiale

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Guardia di Finanza e Questura di Reggio Calabria hanno eseguito oggi un’operazione contro usura, estorsione e atti persecutori, con l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di sei persone: due in carcere, due agli arresti domiciliari e due con divieto di avvicinamento alle vittime. Altre due persone, invece, sono state sottoposte a misure interdittive, con sospensione dal pubblico ufficio per un anno. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni, ha permesso di ricostruire numerosi casi di usura e intimidazioni nei confronti di due famiglie residenti tra Reggio Calabria e Catania.

Fonte video: Guardia di Finanza