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Salute: il sonno è ‘anti-età’, lava il cervello e rinfresca il corpo

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Ott 19, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Perché il sonno è un potente anti-età (anti-age)? Il suo segreto: lava il cervello e rinfresca il corpo. Le ricerche più recenti evidenziano, come durante il sonno con sogni, si attivi letteralmente “l’impresa di pulizie del cervello”, ovvero il sistema glinfatico. Nel 158° numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, descrive i meccanismi vascolari grazie ai quali questo sistema rimuove i prodotti metabolici di scarto e le proteine tossiche per il cervello implicate nella genesi dell’Alzheimer e Parkinson. Un’attività che è massima durante il sonno profondo, come ben evidenziato anche nelle risonanze magnetiche funzionali. Rispettare durata e qualità del sonno ottimizza il lavoro di pulizia del cervello ed è un insospettato e potente anti-age a tutte le età.mgg/gsl

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