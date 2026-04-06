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Cistiti e antibiotici: quali, quando, come e perché

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Apr 6, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Cistiti acute: quali antibiotici sono da usare in prima linea, secondo le linee guida 2026? Quando è indicato usarli, in chi e perché? Nel centotrentesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i 3 antibiotici  più efficaci, il loro meccanismo d’azione, e le condizioni nelle quali restano indicati. Con parallela attenzione a modificare i fattori predisponenti, infettivi e biomeccanici, che altrimenti continuerebbero ad alimentare e peggiorare le recidive delle cistiti, una volta finito l’effetto degli antibiotici.

sat/gsl

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