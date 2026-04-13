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Cistite e dolore sessuale, la coppia pericolosa

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Apr 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché un rapporto doloroso può scatenare anche la cistite? E perché la cistite si associa a dolore vulvare e sessuale in oltre il 65% dei casi? Nel centotrentunesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori biomeccanici, ormonali, infettivi e immunitari che predispongono all’insidioso binomio tra cistiti e il dolore sessuale e/o vulvare. Rilassare i muscoli del pavimento pelvico iper-contratti, denominatore comune “biomeccanico” di cistiti post-coitali e dolore sessuale e/o vulvare, è il primo passo. In parallelo, dopo la menopausa, estrogeni e testosterone, almeno locali, possono cambiare il destino di salute, insieme a probiotici e fitoterapia appropriata. L’obiettivo è recuperare luminosa salute urologica e felicità intima, in sicurezza.

sat/gsl

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