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Salute: ansia da prestazione sessuale nell’uomo, le cause e le cure

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Giu 22, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Ansia da prestazione nell’uomo: che cosa succede quando l’erezione arriva ma non tiene? O quando l’orgasmo arriva troppo presto rispetto al desiderio? E perché a furia di brutte figure il desiderio crolla? Nel centoquarantunesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l’impatto dell’ansia prestazione innanzitutto sul fronte fisico, cerebrale, cardiovascolare e genitale. Descrive in che modo l’ansia da prestazione possa minare tutto il circuito della risposta sessuale nell’uomo, causando difficoltà di tenuta dell’erezione, eiaculazione precoce o impossibile e caduta del desiderio poi con focus sulle strategie di prevenzione e cura.

sat/gsl

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