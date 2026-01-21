Attualità Cronaca

Napoli: blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti

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Set 21, 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz dei Carabinieri all’alba nel Napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 34 persone.
Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione armata di tipo camorristico, traffico e detenzione di droga ed estorsione, con l’aggravante del metodo mafioso.
L’operazione è stata condotta dal Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, con il supporto delle Compagnie di Caivano e Casoria.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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