Attualità Viaggiando Video

Turismo: flussi in aumento nel 2026

Di

Mag 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In Italia sono attesi 141 milioni di arrivi e 478 milioni di presenze nel 2026. Lo rileva lo “StagioMetro”, il nuovo indice di Demoskopika che misura il grado di stagionalità del turismo italiano. A caratterizzare maggiormente l’andamento dei flussi, la ripresa della componente domestica, in controtendenza rispetto agli ultimi anni: quasi 65 milioni di italiani sceglierebbero una destinazione del Belpaese. Sul versante degli arrivi, invece, sarebbero oltre 76 milioni i turisti stranieri attesi nelle località italiane, confermando il peso crescente del mercato estero. Sul piano economico, i flussi turistici potrebbero generare una spesa complessiva pari a 132 miliardi di euro, con una crescita del 4% rispetto al 2025. Una dinamica che continuerebbe a risentire dell’andamento inflazionistico e, in particolare, della forte accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati. Le stime di Demoskopika evidenziano, infine, anche un progressivo allungamento della stagione turistica.
gsl

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Fisco sempre più digitale: potenziato il canale ‘Civis’ dell’Agenzia delle Entrate

Mag 19, 2026
Attualità Cucina Video

Salmone, baccalà e stoccafisso norvegesi conquistano gli italiani

Mag 19, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Roma, il governatore Rocca: “Rigenerazione urbana con il nuovo Policlinico Umberto I”

Mag 19, 2026

Ti sei perso...

Sport

Tennis: slitta il rientro di Alcaraz, salterà anche Wimbledon

Mag 19, 2026
Attualità Viaggiando Video

Turismo: flussi in aumento nel 2026

Mag 19, 2026
IN EVIDENZA

Ue, cresce il commercio agricolo

Mag 19, 2026
IN EVIDENZA

Lavoro, quasi un colloquio su tre va a vuoto

Mag 19, 2026