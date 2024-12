TORINO (ITALPRESS) – Oltre 263 tonnellate di sementi da orto, in parte già confezionate con fallaci indicazioni circa l’origine italiana del prodotto e destinate alla commercializzazione sul mercato nazionale, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in provincia di Torino e Piacenza, a tutela del made in Italy. L’operazione rientra nell’ambito di un più ampio contesto investigativo, denominato “Via dei semi”, curato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino.

mgg/gsl

Navigazione articoli