Washington in rivolta contro Netanyahu

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Migliaia di persone si sono riunite a Washington per manifestare dissenso in merito alla visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dichiarandosi contrari al suo discorso al Congresso degli Stati Uniti. Tra le richieste dei manifestanti c’è quella di un cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente, che si unisce ad un ulteriore coro unanime legato al rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre e alla fine degli aiuti militari da parte degli Stati Uniti.

