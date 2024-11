MILANO (ITALPRESS) – Con oltre 600.000 presenze in 6 giorni, Eicma ha fatto segnare un record nella sua edizione numero 81, che ha celebrato i 110 anni dell’Esposizione internazionale delle due ruote. A Rho Fiera Milano oltre 40.000 le presenze in più rispetto al 2023. Da record anche il numero degli espositori presenti, più di 770, in rappresentanza di 45 Paesi e oltre 2.100 marchi.

f12/sat/gtr

(Immagini Eicma)