EICMA 2024: l’arte delle due ruote. Da 110 anni

Il ronzio dei motori, l’odore di gomma bruciata e l’eccitazione palpabile degli appassionati hanno riempito i padiglioni di Rho Fiera per l’edizione 2024 di EICMA. L’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo ha confermato ancora una volta il suo ruolo di vetrina mondiale per le due ruote, presentando un panorama in continua evoluzione, dominato dall’elettrificazione e dalla tecnologia.



Quest’anno l’elettrico ha superato ogni aspettativa. Non più semplici prototipi, ma moto a batteria pronte a sfidare le tradizionali endotermiche per prestazioni e autonomia. Dalle sportive più aggressive alle comode cruiser, passando per gli scooter urbani, ogni segmento ha visto l’ingresso di modelli elettrici sempre più raffinati e performanti. E non solo: le grandi case motociclistiche hanno presentato concept audaci, anticipando un futuro in cui l’elettrico sarà protagonista assoluto.

Ma EICMA non è stata solo elettricità. Le moto a combustione interna hanno continuato a far sognare gli appassionati con modelli sempre più tecnologici e performanti. Le supersportive hanno sfoggiato linee più aggressive e motori ancora più potenti, mentre le enduro e le adventure hanno messo in mostra le loro capacità off-road. E per gli amanti del custom, non sono mancate le novità più originali e personalizzabili.



La tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale in questa edizione. Sistemi di assistenza alla guida sempre più sofisticati, connettività totale tra moto e smartphone, display digitali e strumentazioni interattive: le moto del futuro sono sempre più connesse e intelligenti. Ma la tecnologia non ha dimenticato l’aspetto estetico, con design sempre più curati e materiali pregiati. La sostenibilità è stata un altro tema centrale. Oltre all’elettrificazione, si è parlato molto di materiali riciclati, di processi produttivi a basso impatto ambientale e di iniziative per ridurre l’impronta ecologica del settore motociclistico.

EICMA 2024 è stata anche un’occasione per celebrare la storia del motociclismo. Numerose aree tematiche hanno permesso di ripercorrere l’evoluzione delle due ruote, dalle prime motociclette fino ai modelli più recenti.



In conclusione, EICMA 2024 ha confermato la sua capacità di anticipare le tendenze del futuro e di entusiasmare gli appassionati. L’elettrificazione, la tecnologia e la sostenibilità sono i pilastri su cui si costruirà il motociclismo dei prossimi anni. Non ci resta che attendere con ansia la prossima edizione per scoprire quali saranno le nuove sorprese che ci riserverà il mondo delle due ruote.