Visita di due docenti cinesi a Palazzo Comunale nell’ambito delle strategie di sviluppo dei rapporti internazionali di Alessandria

Il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’Assessore Comunale al Turismo Mattia Roggero hanno accolto ieri pomeriggio a Palazzo Comunale le professoresse ZHONG Bingru e LI Jun dell’Istituto Tecnico Professionale Universitario di Wenzhou (Cina).

Ad accompagnare le due ospiti il Direttore di ALEXALA, Rita Brugnone, con il proprio staff e, con funzione di interprete, Arianna Papalia di ANGI-Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese con sede a Torino.

Durante l’incontro a Palazzo Comunale si sono approfonditi diversi aspetti legati al flusso crescente nell’ultimo decennio di turisti e visitatori cinesi nel territorio alessandrino e alle prospettive di ulteriore crescita di questo trend, su cui — secondo le dichiarazioni del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dell’Assessore Mattia Roggero — «Alessandria intende essere attenta, favorendo sempre di più la propria vocazione di Città aperta allo sviluppo di rapporti internazionali e quale “porta del Monferrato».

La presenza di Alexala, da questo punto di vista, è strategica e anche l’incontro di ieri pomeriggio ha messo a fuoco l’importanza di una collaborazione tra Amministrazione Comunale, ALEXALA e gli altri Soggetti Istituzionali locali che sta consolidandosi positivamente e con risultati sempre più significativi.

Il frutto della visita delle due docenti cinesi in questi giorni nel territorio alessandrino e le strategie per aumentare ulteriormente l’appeal del territorio verso i turisti cinesi sarà anche oggetto di un dibattito in programma, domani, giovedì 28 novembre, dalle ore 9 alle 11, presso la Sala Lauree del DIGSPES (via Cavour 84, Alessandria) dell’Università del Piemonte Orientale, in cui le professoresse ZHONG Bingru e LI Jun si confronteranno con il Marco Novarese (Direttore del Master UPO per l’Impresa Turistica), Pierluigi Prati (Presidente ALEXALA) e Roberta Panzeri (Segretario Generale della CCIAA di Alessandria).