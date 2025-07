Utilities, produzione e occupati in forte crescita

ROMA (ITALPRESS) – Un valore della produzione salito dai 38 miliardi del 2015 ai 68 miliardi del 2025 e una crescita degli occupati, che in 10 anni sono passati da 90.000 a 104.000: sono alcuni dei dati sull’evoluzione del comparto delle utilities emersi nel corso dell’Assemblea generale di Utilitalia in occasione del decennale della Federazione. Tra i comparti di cui si è parlato nel corso dell’evento – organizzato a Roma alla presenza, tra gli altri, del presidente della Camera Lorenzo Fontana – quello dei rifiuti urbani, per il quale appare sempre più necessaria un’ingente mole di investimenti.

