Un sostegno agli artigiani per partecipare a eventi fieristici nazionali e internazionali che si svolgono in Italia. Questo è l’oggetto della delibera approvata nel corso dell’ultima giunta regionale, a firma dell’assessore all’artigianato Andrea Tronzano.

La misura

È sperimentale: innova rispetto agli anni precedenti e prevede un ampliamento delle risorse regionali (da 285.000 € a 675.000 €), sia per l’ampliamento delle fiere per cui è previsto il sostegno (tutte le fiere previste nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) che per l’aumento del contributo concesso (da 1.550 euro a 5.000 euro).

Il commento

Così l’assessore piemontese all’Artigianato Andrea Tronzano: “Abbiamo eccellenze che meritano di essere valorizzate, per qualità e innovazione, e quale migliore opportunità di eventi con grande partecipazione di pubblico? Il marchio Piemonte, in ambito artigianale, è sinonimo di particolarità ed eccellenza e sostenerlo è nostro compito”.

Le domande

Le modalità saranno digitali: tutto su piattaforma FINDOM e Gestionali Finanziamenti (CSI), proseguendo nella digitalizzazione di tutti i procedimenti. Lo sportello per presentare domanda entrerà in funzione a breve, presumibilmente entro la fine del mese di agosto.