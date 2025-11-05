Economia Video

UE: 44 accordi di libero scambio per un export più forte e diversificato

Di

Nov 5, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Secondo la quinta relazione annuale sull’attuazione e l’applicazione della politica commerciale dell’Unione Europea, l’ampia rete di accordi commerciali dell’UE aiuta le imprese a trovare mercati alternativi per le loro esportazioni, riducendo allo stesso tempo le dipendenze in un contesto geopolitico difficile. La relazione, relativa al 2024 e al primo semestre del 2025, conclude che gli accordi commerciali dell’Unione incentivano la resilienza e la competitività degli operatori economici. Inoltre sostengono la diversificazione e la stabilità della catena di approvvigionamento. L’anno scorso sono entrati in vigore due nuove intese: un accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda e un partenariato economico con il Kenya, portando a 44 il numero totale di intese commerciali attualmente in vigore, conclusi con 76 partner. Nel 2024 le esportazioni di merci verso i 76 partner commerciali preferenziali dell’Ue sono aumentate del doppio rispetto a quelle verso paesi non contemplati da un accordo di libero scambio.
/gtr

Di

Articoli correlati

Science & Technology Video

Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca

Nov 5, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Il presidente della Camera Fontana ha ricevuto il presidente del Parlamento ungherese Kover

Nov 5, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Clima, il ministro Pichetto: “Su target 2040 trovato un buon accordo con l’UE”

Nov 5, 2025

Ti sei perso...

Economia Video

UE: 44 accordi di libero scambio per un export più forte e diversificato

Nov 5, 2025
Science & Technology Video

Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca

Nov 5, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Il presidente della Camera Fontana ha ricevuto il presidente del Parlamento ungherese Kover

Nov 5, 2025
Attualità Calcio Sport

Firmato il rogito, lo stadio Meazza passa a Inter e Milan

Nov 5, 2025