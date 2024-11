UE, accordo Parlamento-Consiglio sul bilancio

ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno raggiunto l’accordo sul bilancio annuale dell’Unione per il 2025, che ammonta a 199,4 miliardi di euro. Il bilancio fornirà i mezzi finanziari per alimentare le priorità politiche dell’Unione Europea e affrontare le crisi più urgenti, a cominciare dal sostegno alle popolazioni colpite dalle recenti inondazioni in diversi Stati membri. Inoltre proseguiranno i finanziamenti a programmi prioritari come Orizzonte Europa ed Erasmus+. L’accordo prevede anche una revisione del quadro finanziario pluriennale, che include un sostegno forte all’Ucraina, nuovi finanziamenti per sostenere la competitività europea attraverso la piattaforma per le tecnologie strategiche, e per affrontare le conseguenze della crisi in Medio Oriente e le pressioni migratorie. Il bilancio annuale per il 2025 deve essere formalmente adottato dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento. La votazione finale in Aula è prevista per il 27 novembre. col/gtr

Navigazione articoli