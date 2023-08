Tutti vogliono lavorare all’Oktoberfest di Cuneo: ‘Sidevents’ organizza un secondo casting day

Mercoledì 9 agosto, dalle ore 15, presso la sede della Confartigianato Cuneo (ingresso via XXVIII Aprile, 24), si svolgerà un 2° casting day per lavorare alla 6^ edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione, 1 nella frazione di San Rocco Castagnaretta) da giovedì 21 settembre a domenica 8 ottobre 2023.

Vista il grande interesse riscontrato e l’impossibilità di valutare in un solo giorno le oltre 300 persone candidate, la Sidevents Srl, concessionaria esclusiva per l’organizzazione dei Paulaner Oktoberfest ufficiali per tutta l’Italia, ha organizzato una 2^ giornata di colloqui che sarà aperta anche a coloro che non hanno ancora presentato la candidatura on line sul sito www.oktoberfestcuneo.it.