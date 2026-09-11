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Turismo, il ministro Mazzi: “A giugno, luglio e agosto cifre record in Italia”

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Set 11, 2026
VENEZIA (ITALPRESS) – “A giugno, luglio e agosto abbiamo avuto 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo in più del 2025, che era stato già un anno record”. Così il ministro del Turismo, parlando a margine della Mostra del Cinema di Venezia. “C’è un indicatore ancora più importante che si chiama tasso di saturazione OTA, cioè significa l’occupazione che viene fatta rispetto a camere e alloggi sulle grandi piattaforme online mondialiaggiunge Mazzi e noi abbiamo un dato che è quasi il 62% rispetto a questi mesi e siamo al 14,5% in più rispetto all’anno scorso, 7 punti sopra la Spagna e 17 punti sopra la Francia”.xr7/sat/gtr
(video di Federica Polidoro)

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