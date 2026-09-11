La Russa “Da Raffaele Costa lunga e coerente azione politica”





ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ricordiamo anche un altro grande protagonista della vita politica italiana, Raffaele Costa. La sua è stata una coerente azione politica lunghissima, e la sua linearità nel mantenere sempre alta l’aspettativa di risultati liberali da parte del Governo e della vita politica italiana non l’hanno mai abbandonato”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando in Aula la figura dell’ex parlamentare morto all’età di 90 anni.

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(Fonte video: Senato)