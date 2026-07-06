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Turismo in crescita nel primo semestre in Italia

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Lug 6, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il turismo italiano continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 gli arrivi nelle strutture ricettive sono aumentati del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati della piattaforma “Alloggiati Web” del Viminale. Tra le regioni che hanno registrato i risultati migliori figurano Calabria, Umbria, Piemonte, Sardegna, Puglia e Liguria, mentre sul fronte del turismo internazionale si distinguono anche Abruzzo, Molise e Basilicata, che hanno visto un significativo aumento delle presenze dall’estero. Continua inoltre a rafforzarsi il comparto extra-alberghiero, che accelera rispetto agli hotel, confermando la crescente preferenza dei turisti per bed & breakfast, case vacanza e altre forme di ospitalità. Per il Ministero del Turismo, i dati confermano la buona salute del settore e il ruolo sempre più centrale nell’economia nazionale. “L’Italia mantiene il suo primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo”, sottolinea il ministro Gianmarco Mazzi.
abr/gtr

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