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Turismo di lusso, in Italia spesa record

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Nov 11, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il turismo di lusso supera i 10 miliardi di euro in Italia. Nel 2025 la spesa diretta generata dal segmento luxury travel ha raggiunto livelli record, con una quota 10,4 miliardi, confermando il peso crescente dell’ospitalità di alta gamma nel mercato turistico nazionale. È quanto emerge da una Nota scientifica di Demoskopika dedicata al mercato dell’ospitalità di alta gamma. Un pernottamento in un hotel cinque stelle genera mediamente 702 euro di spesa turistica diretta, oltre tre volte la media alberghiera di 209 euro. Il settore conferma anche una crescita sostenuta nel lungo periodo, con un forte incremento delle presenze nelle strutture cinque stelle e cinque stelle lusso. La domanda resta tuttavia fortemente concentrata in poche destinazioni. Roma, Bolzano, Venezia, Firenze e Milano rappresentano i principali poli dell’ospitalità luxury, raccogliendo oltre la metà dei pernottamenti nazionali nel segmento. Accanto a queste destinazioni emergono altri territori, tra cui Napoli, Sassari, Palermo, Como e Agrigento.
/gtr

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