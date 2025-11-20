Economia IN EVIDENZA Video

Terna: pronta la rete elettrica per Milano Cortina 2026, investimento da 300 milioni di euro

Di

Nov 20, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Terna ha completato gli interventi per la nuova rete elettrica in alta e altissima tensione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina, in programma tra febbraio e marzo 2026. La società guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento di circa 300 milioni di euro per realizzare le infrastrutture finalizzate a potenziare la magliatura della rete elettrica di un’estesa porzione del Nord Italia e ad aumentare la resilienza in aree fortemente interessate negli ultimi anni da eventi meteorologici estremi. Le nuove opere a ridotto impatto paesaggistico, con 130 chilometri di elettrodotti completamente ‘invisibili’, riguardano la Lombardia, il Trentino-Alto Adige e il Veneto.
fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mobilità sanitaria, Fnomceo “Servono risorse contro le disuguaglianze”

Nov 21, 2025
IN EVIDENZA

Mappe catastali consultabili on line anche dai contribuenti

Nov 21, 2025
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 42

Nov 21, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Moricca “PagoPa punto di accesso per il cittadino a tutta la Pa”

Nov 21, 2025
TOP NEWS

Lusetti “I contratti pirata nel terziario impoveriscono i lavoratori”

Nov 21, 2025
TOP NEWS

Norris brilla nel venerdì di Las Vegas, fiducia Ferrari

Nov 21, 2025
IN EVIDENZA

Mobilità sanitaria, Fnomceo “Servono risorse contro le disuguaglianze”

Nov 21, 2025