Agro-alimentare: stretta UE sulle pratiche commerciali sleali

ROMA (ITALPRESS) – Stretta dell’Ue sulle pratiche commerciali sleali transfrontaliere nella filiera agroalimentare. I rappresentanti dei 27 Stati membri riuniti al Comitato speciale per l’agricoltura (CSA) hanno approvato il mandato negoziale del Consiglio Ue su un regolamento concernente nuove norme volte a contrastare le pratiche commerciali sleali transfrontaliere nella filiera agricola e alimentare. La proposta di Bruxelles si basa sulla constatazione che circa il 20% dei prodotti agroalimentari consumati in un Paese Ue proviene da un altro Stato membro. Il regolamento mira a stabilire un insieme completo di norme per la cooperazione transfrontaliera per evitare pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra imprese all’interno della filiera agricola e alimentare, migliorando la cooperazione nei casi in cui fornitori e acquirenti si trovino in stati Membri diversi. Il mandato introduce anche norme sulla copertura dei costi sostenuti nei casi di mutua assistenza. Lo Stato membro che richiede informazioni o chiede misure investigative o esecuzione coprirebbe i costi necessari sostenuti dallo Stato membro che ha svolto l’indagine o l’esecuzione. Vengono poi chiarite le norme in base alle quali gli Stati membri possono rifiutarsi di soddisfare una richiesta di informazioni da parte dell’autorità nazionale di un altro Stato membro o rifiutarsi di partecipare a misure di esecuzione. Il mandato introduce inoltre un meccanismo di azione coordinata nei casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere su larga scala che coinvolgono almeno tre paesi dell’UE. In questi casi, verrebbe designato un coordinatore per facilitare la risposta. Infine, nel mandato approvato, i governi nazionali chiedono inoltre di estendere le norme anche agli acquirenti extra-Ue, al fine di proteggere meglio gli agricoltori europei. Con l’adozione del mandato, il Consiglio Ue è ora pronto a sedersi al tavolo dei negoziati, mentre si attende ancora che il Parlamento europeo definisca la propria posizione.

mgg/gtr

Navigazione articoli