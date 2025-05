Stati Uniti e Cina sospendono i dazi per 90 giorni

ROMA (ITALPRESS) – Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per sospendere per 90 giorni la maggior parte dei dazi. In base all’intesa raggiunta a Ginevra, le due superpotenze mondiali taglieranno le loro tariffe reciproche del 115%, riducendo in modo significativo l’embargo che di fatto si erano imposte. Gli Stati Uniti porteranno quelle sul made in China al 30% dal 145% attuale, mentre la Cina le porterà al 10% dal 125%. Donald Trump ha parlato di “rapporti riavviati” con Pechino. Descrivendo il “grande accordo” raggiunto, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che i dazi su auto, acciaio e alluminio restano in vigore e ha osservato come la “parte migliore dell’intesa è che la Cina si è detta d’accordo ad aprire il suo mercato” e a “rimuovere tutte” le barriere non tariffarie, oltre che a fermare il flusso di fentanyl, il potente farmaco oppioide il cui abuso può avere conseguenze letali. Pechino e Washington, in una nota congiunta, sottolineano “l’importanza delle loro relazioni economiche bilaterali” e di avere rapporti commerciali “sostenibili, di lungo termine e reciprocamente vantaggiosi”.

