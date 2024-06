“Start Cup Piemonte Valle d’Aosta”, concorso dedicato alle nuove idee imprenditoriali

Il concorso è dedicato a idee d’impresa , progetti e aziende che hanno l’ambizione di innovare la società . Quest’anno un montepremi da oltre 75.000 euro.

L’obiettivo di far nascere startup innovative con la Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, giunta alla 20^ edizione, promossa dagli incubatori I3P (Politecnico di Torino) e 2i3T (Università degli Studi di Torino).

Modalità e tempistiche

Fase I – Concorso delle Idee – Premia le migliori idee imprenditoriali in servizi di supporto e consulenza – erogati dagli incubatori di impresa – finalizzati alla stesura del Business Plan. Per presentarsi c'è tempo fino al 28 giugno, compilando la candidatura sul sito ufficiale del Concorso www.startcup-piemonte-vda.it.

Fase II – Business Plan Competition – dal 29 giugno al 29 luglio – Selezione finale e premi. Ad essa possono accedere tutti. Per partecipare presentare sul sito del concorso un Business Plan che descriva un progetto imprenditoriale.

Si può partecipare ad una sola o ad entrambe le fasi, gratuitamente, presentando un'idea di impresa oppure un progetto imprenditoriale che, indipendentemente dallo stadio di sviluppo, siano frutto del lavoro di un singolo o di un gruppo di individui e finalizzati alla nascita di una startup innovativa.

Categorie in gara

Life Sciences – prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone;

ICT – cioè prodotti e/o servizi innovativi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e dei nuovi media per cybersecurity, e-commerce, social media, mobile, gaming;

Cleantech & Energy – prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale;

Industria – prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle categorie precedenti;

prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle categorie precedenti; Turismo e Industria Culturale e Creativa – prodotti e/o servizi innovativi rivolti al settore del turismo e dell’industria culturale e creativa.

Premi XX edizione

Nella Fase I – Concorso delle Idee sono previsti premi in servizi: attività gratuite di supporto e consulenza o servizi di consulenza sul 5G.

Nella Fase II – Concorso dei Business Plan sono previsti premi in denaro: 1° classificato 7.500 euro, 2° classificato 5.000 euro, 3° classificato 2.500.

Ai primi sei progetti in classifica sarà inoltre riconosciuto il premio di 1.000 euro ciascuno per l’iscrizione al PNI 2024, il Premio Nazionale per l’Innovazione (fase finale a Roma giovedì 5 e venerdì 6 dicembre).

In più dieci premi speciali promossi dagli sponsor interessati a contribuire concretamente allo sviluppo dell’innovazione, da 2.000 a 10.000 euro ciascuno.