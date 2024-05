E’ aperto il bando 202 4 per la richiesta di contributi da parte di Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni piemontesi per finanziare progetti finalizzati alla sistemazione abitativa temporanea dei lavoratori agricoli stagionali che soggiornano e prestano la loro opera nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione delle aziende agricole.

Il bando, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 97.000 euro, concede sia un contributo forfettario di 2.000 euro per l’acquisto (euro 2.500 se dotato di climatizzazione) e/o di 500 euro per la locazione (comprensivi di trasporto ed installazione) di strutture prefabbricate ad uso stagionale. Finanzia, con un tetto massimo di 25.000 euro, l’adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione, usufrutto o altro diritto reale di godimento, degli Enti locali richiedenti ai fini dell’accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa.

Il termine ultimo per presentare le domande di contributo è il 30 settembre 2024. Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/legge-regionale- 12-13062016-dgr-n-6-8515- 30042024-richiesta-contributi- parte-dei-comuni-finanziare

N.B.: il presente comunicato è mancante di nomi e virgolettati secondo quanto disposto dall’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali.