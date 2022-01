Solidarietà: consegnati sul territorio oltre 3.000 kg di cibo ai più bisognosi

L’iniziativa ‘I più deboli nel nostro cuore’ di Coldiretti sostiene le fasce più deboli aiutando coloro che, per la pandemia, faticano a riempire il carrello della spesa. I destinatari dei pacchi solidali sono individuati dalle associazioni caritatevoli del territorio.

LA DISTRIBUZIONE

E’ partita anche sul territorio di Alessandria e provincia la consegna dei pacchi della solidarietà, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia sul territorio nazionale, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società in questo momento di nuovi timori per il futuro con l’emergenza Covid che continua a far paura per la variante Omicron.

In provincia sono 100 i pacchi, da circa 30 Kg l’uno, consegnati alle associazioni di volontariato grazie ai comitati Coldiretti di Giovani Impresa e Donne Impresa.

I PACCHI

Permetteranno alle famiglie meno fortunate di mettere in tavola i migliori prodotti Made in Italy: dalla pasta all’olio extra vergine d’oliva, dai salumi al Parmigiano Reggiano, dalla passata di pomodoro fino ad arrivare agli omogenizzati per i bambini.

LE PAROLE

Mauro Bianco, presidente Coldiretti Alessandria: “Di fronte ad una situazione sociale così pesante che non si vedeva dal dopoguerra, stiamo realizzando uno sforzo corale che dimostra la capacità dell’Italia di unirsi e mobilitare risorse per uscire insieme dalla crisi”.

Roberto Bianco, direttore Coldiretti Alessandria: “L’obiettivo è dare la possibilità anche ai più poveri di gustare il meglio della gastronomia nazionale per ricordare che, insieme all’emergenza sanitaria, bisogna combattere quella economica ed occupazionale”.