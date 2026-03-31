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Sicilia, il governatore Schifani: “Approvato il bilancio, recuperiamo 1,8 miliardi”

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Mar 31, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi diamo un altro segnale chiaro. I conti della Regione sono in ordine. L’Assemblea regionale, poco fa, ha approvato la legge di variazione di bilancio, il consolidato del 2024. Risultato? Recuperiamo 1 miliardo e 800 milioni di euro e rafforziamo ancora di più la solidità finanziaria. Non sono parole queste, amici, sono fatti. Con queste scelte miglioriamo l’avanzo e rendiamo la regione più affidabile, più credibile, più forte”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video sui social.

pc/mca2
(Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)

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