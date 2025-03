Il governatore del Lazio, Rocca: “Acqua sfida globale, bene l’inserimento nel Piano Mattei”

ROMA (ITALPRESS) – “L’acqua a livello globale è una grande sfida, uno dei principali fattori di instabilità e conflitto in tantissime aree del mondo. L’accesso all’acqua è fonte di vita e, se non viene affrontato in maniera seria dalla comunità internazionale, le persone continueranno a morire a causa di conflitti generati dall’acqua, con la pressione migratoria che continuerà ad essere forte. Bene ha fatto la presidente del Consiglio ad inserire l’acqua nel Piano Mattei”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione del convegno internazionale ‘ACQUA: cura della risorsa e accesso universale’.

“Noi dobbiamo fare la nostra parte, non avendo alibi a livello territoriale perché le risorse idriche nel nostro territorio ci sono, ma vanno utilizzate meglio e preservate. Questo servirà a poco per il benessere globale, perché l’acqua è un tema che ci rende tutti connessi”.xb1/pc/mca1

