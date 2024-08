Regione Piemonte: 3 milioni di euro per interventi straordinari all’Edilizia Scolastica

Un fondo di emergenza, fortemente voluto dalla vice-presidente Chiorino, per rendere le scuole sicure e confortevoli e sostenere gli enti locali, anche i più piccoli e isolati, nella gestione delle emergenze e negli interventi straordinari. La sicurezza a scuola è sempre un tema prioritario per l’assessorato regionale che, consapevole delle difficoltà delle piccole amministrazione comunali nel fronteggiare gli imprevisti senza compromettere i bilanci comunali, ha istituito un fondo d’emergenza.

Lo stanziamento

Ammonta a 3 milioni complessivi per il 2024. Per 1.060.000 € messi a bando, il contributo sarà assegnato in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e non potrà superare l’importo di 100.000 euro per ogni singolo intervento. Per il 2024 sarà possibile a Province e Comuni fare domanda fino al 31 ottobre.

Il bando “Piccoli interventi urgenti imprevisti e imprevedibili resi necessari da eventi che hanno compromesso l’agibilità degli edifici – Annualità 2024” è pubblicato sul B.U.R. del e sul sito della Regione Piemonte alla pagina: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/piccoli- interventi-urgenti-imprevisti- imprevedibili-edilizia- scolastica-annualita-2024

Con 1.955.000 € di fondi regionali a bando si darà sostegno agli interventi straordinari per ripristinare la funzionalità degli edifici scolastici dichiarati inagibili. Gli enti potranno presentare domanda alla Regione a partire fino al 30 settembre. Ciascun ente potrà presentare una sola domanda.

Il bando “Interventi straordinari di edilizia scolastica – 2024” è pubblicato sul sito della regione Piemonte alla pagina: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/interventi- straordinari-edilizia- scolastica-2024