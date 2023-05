Provincia di Alessandria: la Corte dei Conti ha approvato il Piano di Riequilibrio finanziario

La Corte dei Conti , sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha approvato in data 27 aprile 2023 il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Alessandria, adottato con delibera consiliare n. 26 del 22 luglio 2022, riservando la verifica sull’effettiva esecuzione del Piano, secondo la periodicità semestrale prevista dall’art. 243-quater, comma 6 del TUEL.

Il commento

Il presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino , ci ha tenuto a sottolineare: “La preparazione del piano di riequilibrio ha richiesto un anno di lavoro impegnativo, ma la ritengo una questione di priorità assoluta. Costituisce le

fondamenta su cui ottimizzare le spese e rendere efficace l’attività dell’Ente Provincia, strategica per la messa a punto del PNRR’.

“Proprio per questo motivo ringrazio il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, dott.ssa Sara Marchetti, e tutto l’apparato dell’Ente coinvolto, l’UPI nazionale, costante riferimento, e tutti coloro che hanno collaborato ad un risultato così importante per il territorio”.