PNRR, Meloni: “Con la proposta di revisione, meno criticità e più efficienza”

ROMA (ITALPRESS) – “La proposta di revisione del PNRR che nasce da questo lavoro, ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. In particolare, abbiamo previsto l’inserimento di nuove misure attuabili nei tempi molto stringenti previsti dal Piano e il potenziamento di quegli interventi che stanno producendo risultati superiori alle aspettative, con particolare attenzione alla competitività, al potenziamento delle infrastrutture e alla coesione sociale e territoriale della nostra Nazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Cabina di regia PNRR. Che poi ha continuato così: “E’ un lavoro con cui ci diamo l’obiettivo di mantenere il primato europeo, raggiunto finora dall’Italia, nell’attuazione del PNRR, riconosciuto anche dal Fondo monetario internazionale, che ha parlato di rigorosa attuazione del Piano da parte dell’Italia. In questi 3 anni di governo abbiamo raggiunto il 100% degli obiettivi programmati. Lo abbiamo fatto superando sia le criticità che abbiamo ereditato, connesse al pagamento della terza rata, sia allineando il Piano alle mutate esigenze della Nazione, con la prima revisione adottata a fine 2023. Questa proposta di revisione del PNRR mette in sicurezza tutte le risorse già previste per il tessuto produttivo e ci consente di concentrare l’attenzione su alcune priorità contingenti, a partire proprio da quelle che coinvolgono il mondo delle imprese. Un impegno che abbiamo assunto e stiamo lavorando per rispettarlo”.

